Ягудин перенёс вторую операцию за восемь дней
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
«Однако, быстро! В 7:00 — подъём, в 7:30 — больница, в 7:45 — операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня», — написал в своём Telegram-канале 43-летний бывший спортсмен.
Напомним, что Ягудин 5 октября перенёс операцию на другом колене.
Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал о самочувствии Ягудина.