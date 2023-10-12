Ягудин перенёс вторую операцию за восемь дней

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что подготовка и проведение операции на колене заняла меньше двух часов.

«Однако, быстро! В 7:00 — подъём, в 7:30 — больница, в 7:45 — операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня», — написал в своём Telegram-канале 43-летний бывший спортсмен.

Напомним, что Ягудин 5 октября перенёс операцию на другом колене.

Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал о самочувствии Ягудина.