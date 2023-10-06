Авербух рассказал о состоянии Ягудина после перенесённой операции

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о самочувствии олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании, фигуриста Алексея Ягудина.

«Всё прошло успешно. Лёша сказал, что все довольны. Через несколько недель будет операция на другом колене. Но мы всё так же рассчитываем, что он вернётся к декабрю», — цитирует Авербуха Sport24.

5 октября стало известно, что Ягудин перенёс операцию на колене.

43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, где показывает тренировку на протезах на лестнице.