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Авербух рассказал о состоянии Ягудина после перенесённой операции

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о самочувствии олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании, фигуриста Алексея Ягудина.
Авербух рассказал о состоянии Ягудина после перенесённой операции
  • Gettyimages.ru

«Всё прошло успешно. Лёша сказал, что все довольны. Через несколько недель будет операция на другом колене. Но мы всё так же рассчитываем, что он вернётся к декабрю», — цитирует Авербуха Sport24.

5 октября стало известно, что Ягудин перенёс операцию на колене.

43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, где показывает тренировку на протезах на лестнице.

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