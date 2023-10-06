Авербух рассказал о состоянии Ягудина после перенесённой операции
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«Всё прошло успешно. Лёша сказал, что все довольны. Через несколько недель будет операция на другом колене. Но мы всё так же рассчитываем, что он вернётся к декабрю», — цитирует Авербуха Sport24.
5 октября стало известно, что Ягудин перенёс операцию на колене.
43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, где показывает тренировку на протезах на лестнице.