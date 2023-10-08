Фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки на Таймс-сквер

Болельщики российской фигуристки Камилы Валиевой разместили ролик в её поддержку на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться её красотой. Это поистине манифест любви к Камиле», — говорится в сообщении фан-группы Валиевой.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее Легков заявил, что надеется на объективное решение CAS по делу Валиевой.