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Легков заявил, что надеется на объективное решение CAS по делу Валиевой

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказал мнение касательно дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.
Легков заявил, что надеется на объективное решение CAS по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, они будут судить объективно. Там три арбитра, один из них выбран стороной Валиевой. Если не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте. Отталкиваясь от своей истории, надеюсь, что CAS будет объективен и примет нормальное, взвешенное, правильное решение», — цитирует Легкова РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей стала Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее стало известно, что Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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