Чжоу: неполучение олимпийской медали — это значительные экономические издержки

Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

«Неполучение олимпийской медали связано со значительными экономическими издержками. Спонсоры любят медали. Очень тяжело, когда ты выкладываешься на полную катушку, а потом тебе просто нечего показать», — цитирует Чжоу CNN.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в организации изучают слова Чжоу о допинге среди российских фигуристов на предмет клеветы.