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Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказал мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) теряет многое из-за отсутствия россиян.
Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян
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«По факту — они продлили действие нашего отстранения, по сути — ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — цитирует Когана ТАСС.

9 октября стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев к соревнованиям.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.  

Ранее Гуляев сообщил, когда совет Международного союза конькобежцев рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до международных стартов.

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