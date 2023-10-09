Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказал мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) теряет многое из-за отсутствия россиян.

«По факту — они продлили действие нашего отстранения, по сути — ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — цитирует Когана ТАСС.

9 октября стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев к соревнованиям.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее Гуляев сообщил, когда совет Международного союза конькобежцев рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до международных стартов.