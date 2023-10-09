ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев к соревнованиям

Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне.

«К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке. События последнего времени не оставляют никаких сомнений, что эти ребята делают что хотят, попирая все мыслимые и немыслимые правила, в первую очередь Олимпийскую хартию», — приводит слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева «Матч ТВ».

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. Совет ISU прошёл в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что стоит ждать допуска российских юниоров к международным соревнованиям.