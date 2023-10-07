Роднина: наверное, в фигурном катании стоит ожидать допуска наших юниоров

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что стоит ждать допуска российских юниоров к международным соревнованиям.

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее Тарасова заявила, что ISU нужны конкретные даты по возвращению российских спортсменов.