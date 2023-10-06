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Тарасова: от ISU нужны конкретные даты по возвращению российских спортсменов

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должны обсудить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов до международных турниров.
Тарасова: от ISU нужны конкретные даты по возвращению российских спортсменов
  • РИА Новости

«Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции? Нам нужны конкретные даты. Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, почему в ISU хотят допустить к турнирам только белорусских спортсменов.

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