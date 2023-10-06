Тарасова: от ISU нужны конкретные даты по возвращению российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должны обсудить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов до международных турниров.

«Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции? Нам нужны конкретные даты. Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, почему в ISU хотят допустить к турнирам только белорусских спортсменов.