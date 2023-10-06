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Жулин заявил, что ISU хочет допустить только белорусов из-за их неконкурентности

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, почему в Международном союзе конькобежцев (ISU) хотят допустить к турнирам только белорусских спортсменов.
Жулин заявил, что ISU хочет допустить только белорусов из-за их неконкурентности
  • РИА Новости

«Если допустят белорусов — это хорошо. В этом случае понятно, что им будет комфортно без русских, потому что белорусы не могут составить такую конкуренцию, а русские её создают, побеждают, завоёвывают медали», — цитирует Жулина РИА Новости. 

6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам. В организации учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего к матчам на нейтральных полях белорусские футбольные клубы и сборную.

Совет ISU пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил, что для него нет проблемы тренироваться и соревноваться в условиях изоляции.

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