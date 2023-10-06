Конькобежец Захаров — о призовых: меня не беспокоит, сколько кому платят
«Насколько важен для меня вопрос с призовыми? Я даже не знаю, где, сколько, чего. Меня не беспокоит, сколько там платят и в других федерациях. Знаю, из чего это складывается. У тех, кто платит больше, и спонсоров больше», — цитирует Захарова «Матч ТВ».
По его словам, мало кто из спортсменов тренируется по интенсивности больше шорт-трекистов.
«Именно по интенсивности, не по времени, но это никак не коррелируется с доходами. Я уже сильно не рефлексирую по этому поводу. Это мудрость? Это безысходность», — заключил Захаров.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от стартов за рубежом из-за ситуации на Украине.
Ранее в Союзе конькобежцев России сообщили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах.