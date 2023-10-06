Конькобежец Захаров — о призовых: меня не беспокоит, сколько кому платят

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил, что для него нет проблемы тренироваться и соревноваться в условиях изоляции.

«Насколько важен для меня вопрос с призовыми? Я даже не знаю, где, сколько, чего. Меня не беспокоит, сколько там платят и в других федерациях. Знаю, из чего это складывается. У тех, кто платит больше, и спонсоров больше», — цитирует Захарова «Матч ТВ».

По его словам, мало кто из спортсменов тренируется по интенсивности больше шорт-трекистов.

«Именно по интенсивности, не по времени, но это никак не коррелируется с доходами. Я уже сильно не рефлексирую по этому поводу. Это мудрость? Это безысходность», — заключил Захаров.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от стартов за рубежом из-за ситуации на Украине.

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