В Союзе конькобежцев России заявили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о ситуации вокруг Международного олимпийского комитета (МОК) и планах России на проведение будущих соревнований.

«Начну с того, что нас вообще-то никуда и не приглашали. На данный момент нет никаких коммуникаций с тем же ISU, но я ожидаю ближайшего совета, который состоится в октябре, где будет поднят вопрос о допуске россиян. Пока в нашем отношении продолжает действовать коммюнике о запрете участия российских и белорусских спортсменов в любых международных стартах. Изменений в лучшую сторону также пока не наблюдается. Что касается разграничить юниоров и взрослых, такая тема не обсуждалась вовсе.

Говоря о планах на будущее, могу сказать, что сейчас мы пригласили детей из Северной Кореи, Монголии, Китая и Турции для соревнований по шорт-треку и ожидаем реакции коллег из федераций данных стран. Уточню, что предложение было сделано не в рамках национальных команд, а регионов. Не буду конкретизировать, но небольшая предметная заинтересованность возникла из нескольких провинций КНР — для совместных тренировок, турниров, обмена опытом, а также в учёбе в наших заведениях», — заявил Гуляев RT.

Ранее в МОК сообщили, что не запрещали россиянам выступать на юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.