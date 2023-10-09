Гуляев: совет ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян до 2024 года
- РИА Новости
«Мы постоянно ведём диалог на официальном и неофициальном уровне. Нас завтраками кормят — вот их позиция. Думаю, до конца года этот вопрос не будет обсуждаться — сезон начинается, сейчас уже будет первый этап Кубка мира», — цитирует Гуляева РИА Новости.
9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября.
6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам.
ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, член Госдумы Светлана Журова предположила, что ISU находится под давлением.