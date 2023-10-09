Журова: не ожидала хороших новостей от ISU, они под давлением
- РИА Новости
«Честно сказать, я и не ожидала хороших новостей от совета ISU. Он находится под другим давлением — со стороны национальных федераций. Тут может быть история как с футболистами, когда вроде как и допустили, но идут бойкоты со стороны сборных», — цитирует Журову «Матч ТВ».
9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября.
6 октября стало известно, что несколько членов ISU намерены выступить за допуск спортсменов из Белоруссии к международным турнирам.
ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.
Ранее Журова заявила, что участие спортсменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в летней Олимпиаде 2024 года в Париже маловероятно.