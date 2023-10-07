Журова: спортсменов из присоединённых республик не допустят к Олимпиаде в Париже

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что участие спортсменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в летней Олимпиаде 2024 года в Париже маловероятно.

«Я думаю, что спортсменов из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья вообще не допустят к участию в Олимпиаде. Например, конькобежцам, участвующим на международном уровне, однажды просто отказались выдавать визы для участия только из-за того, что массажист команды — крымчанин. МОК может допускать любых спортсменов, но всё зависит от решения вышестоящих политических инстанций», — заявила RT Журова.

Ранее Журова заявила, что Россия должны действовать в своих интересах, несмотря на санкции.