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Журова: спортсменов из присоединённых республик не допустят к Олимпиаде в Париже

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что участие спортсменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в летней Олимпиаде 2024 года в Париже маловероятно.

«Я думаю, что спортсменов из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья вообще не допустят к участию в Олимпиаде. Например, конькобежцам, участвующим на международном уровне, однажды просто отказались выдавать визы для участия только из-за того, что массажист команды — крымчанин. МОК может допускать любых спортсменов, но всё зависит от решения вышестоящих политических инстанций», — заявила RT Журова.

Ранее Журова заявила, что Россия должны действовать в своих интересах, несмотря на санкции.

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