Журова: Россия должна действовать в своих интересах, несмотря на санкции

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Олимпийскому комитету России (ОКР) нечего бояться при включении советов новых республик, так как максимальные санкции уже объявлены.

«В отношении нашей страны дополнительные санкции придумать сложно. Они уже максимальные. Последняя стадия — это полное отстранение от международных соревнований, чего все и добиваются. На данный момент всё, что можно было сделать, они сделали. Сейчас все наши федерации находятся под санкциями. Им ни с кем сентиментальничать не надо, нужно действовать в своих интересах.

Наши спортсмены сейчас даже от ОКР не будут соревноваться, они примут участие только в нейтральном статусе, сами от себя. А ещё появился вариант соревноваться в качестве диссидентов. Это говорит о каком-то беженстве из страны и нежелании выступать от её имени. Нас заставляют косвенно делать политические заявления», — заявила Журова RT.

Ранее Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску россиян на турниры не подлежат обсуждению.