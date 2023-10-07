Журова: Россия должна действовать в своих интересах, несмотря на санкции
- РИА Новости
«В отношении нашей страны дополнительные санкции придумать сложно. Они уже максимальные. Последняя стадия — это полное отстранение от международных соревнований, чего все и добиваются. На данный момент всё, что можно было сделать, они сделали. Сейчас все наши федерации находятся под санкциями. Им ни с кем сентиментальничать не надо, нужно действовать в своих интересах.
Наши спортсмены сейчас даже от ОКР не будут соревноваться, они примут участие только в нейтральном статусе, сами от себя. А ещё появился вариант соревноваться в качестве диссидентов. Это говорит о каком-то беженстве из страны и нежелании выступать от её имени. Нас заставляют косвенно делать политические заявления», — заявила Журова RT.
Ранее Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску россиян на турниры не подлежат обсуждению.