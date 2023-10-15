Савосин признался, что чувствовал давление из-за последнего стартового номера на Гран-при в Уфе
- РИА Новости
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«Казалось, что вышел выступать последним спокойно? Наверное, это так выглядело. Давление было однозначно, но, когда вышел уже на старт, когда вызвали, когда поехал, всё ушло», — цитирует фигуриста «Чемпионат».
Турнир выиграл Евгений Семененко. По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил от судей 289,37 балла.
На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).
Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.