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Савосин признался, что чувствовал давление из-за последнего стартового номера на Гран-при в Уфе

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Фигурист Роман Савосин поделился впечатлениями от второго места на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.
Савосин признался, что чувствовал давление из-за последнего стартового номера на Гран-при в Уфе
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Казалось, что вышел выступать последним спокойно? Наверное, это так выглядело. Давление было однозначно, но, когда вышел уже на старт, когда вызвали, когда поехал, всё ушло», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

Турнир выиграл Евгений Семененко. По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил от судей 289,37 балла.

На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).

Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.

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