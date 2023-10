Сенсация от Савосина, лёгкость Петросян и уверенность Худайбердиевой и Базина: в Уфе стартовал этап Гран-при России

Роман Савосин, полностью пропустивший прошлый сезон, захватил лидерство на этапе Гран-при России в Уфе после исполнения короткой программы. 24-летний фигурист набрал 100,89 балла и обошёл в том числе действующего чемпиона страны Евгения Семененко. Среди женщин равных не было Аделии Петросян — единственной участнице, продемонстрировавшей тройной аксель. В танцах на льду статус лидеров сборной страны подтвердили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, порадовав зрителей чистым и энергичным прокатом.

Первый этап Гран-при России начался с сенсации. После короткой программы у мужчин лидерство захватил участник первой, традиционно более слабой разминки Роман Савосин. 24-летний спортсмен не просто идеально выступил, но и преодолел планку в гроссмейстерские 100 баллов. Ситуация удивительна в первую очередь тем, что Роман пропустил весь прошлый сезон — он провёл его в Казахстане, работая в Академии Дениса Тена. Тренировался для себя, но и мыслей об уходе из спорта не допускал.

Возвращение после длительного перерыва состоялось в сентябре на Мемориале Ирины Рабер, который Савосин уверенно выиграл с результатом 254,78 балла. В Уфе короткая программа под музыку You Raise Me Up Джоша Гробана была исполнена гораздо качественнее — каскад из четверного и тройного тулупов, аксель в три с половиной оборота и квад-сальхов получили существенные надбавки от судей.

Так вышло, что ни один спортсмен из оставшихся не смог поддержать начинание Савосина и набрать свыше 100 баллов. Ближе всех к представителю Москвы подобрался действующий чемпион страны Евгений Семененко, допустивший в своей программе под Le Clown лишь одну грубую ошибку — степ-аут при исполнении четверного тулупа. Впрочем, помарка могла бы дорого ему стоить, так как прыжок планировался в каскаде. Фигуристу пришлось импровизировать на ходу и прицеплять тройной тулуп к следующему прыжку — четверному сальхову. С задачей Евгений справился успешно, сохранив ценный элемент и получив от судей 97,74 балла.

При этом воспитанник Алексея Мишина лишь за счёт оценок за компоненты смог обойти Андрея Мозалёва. В итоговом протоколе двух петербургских спортсменов разделили всего 0,60 балла. Помимо артистизма, экс-чемпиона мира среди юниоров подвело и исполнение трикселя — он завалил корпус вперёд и едва устоял на ногах, что стоило ему около двух баллов.

Увы, совсем не справился с прокатом Макар Игнатов. Четверной риттбергер в самом начале программы он исполнил со степ-аутом, а потом упал с квад-тулупа, сорвав таким образом каскад. В итоге воспитанник Евгения Рукавицына проиграл лидеру почти 20 баллов (81,26). Без каскада остался и Глеб Лутфуллин, занимающий промежуточное четвёртое место (87,42).

Между тем Савосин после выступления заявил, что не удивился своему первому месту и высокому результату.

«Я знал, на что я способен. Не всегда, к сожалению, получается это показать. Я рад. Просто рад, что вернулся и так хорошо получилось проехать. После долгой паузы у меня изменился подход к тренировкам, понимаю, для чего я тренируюсь и выступаю. Мне сейчас это больше в удовольствие, я катаюсь для себя. Сегодня было ощущение, что это реально первый старт после долгого перерыва», — приводит слова фигуриста Sport24.

В соревнованиях женщин обошлось без сенсаций и неожиданностей. Аделия Петросян уверенно выиграла короткую, набрав за свой прокат под попурри Майкла Джексона 84,38 балла.

Воспитанница Этери Тутберидзе, ещё во время контрольных прокатов сборной в сентябре продемонстрировавшая звенящую физическую форму, к официальному старту ожидаемо прибавила и просто порхала на льду. Все прыжки, заявленные на короткую программу, были исполнены на солидные плюсы, в том числе тройной аксель и каскад из флипа и тулупа во второй половине программы.

Основная интрига этапа заключается, пожалуй, в том, кто из девушек станет первой после Петросян. Одна из главных фавориток в борьбе за вторую строчку — Анна Фролова, которая неделей ранее стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина с огромным отрывом. И воспитанница Евгения Рукавицына пока сполна оправдывает ожидания. Спортсменка прекрасно откатала короткую под песню Севары «Там нет меня» и уступила Аделии 10,99 балла.

Как призналась после проката победительница финала Гран-при прошлого сезона, она была готова к соперничеству с Фроловой.

«Конкуренция всегда есть. Ты можешь всегда облажаться, а другие могут сильно откатать. Здесь есть девочки, которые могут конкурировать. Программа Ани Фроловой меня восхищает — как она спокойно и по-взрослому катает. У меня был аксель, я могла с него упасть», — отметила фигуристка.

Третьей стала Елизавета Куликова с 65,64 балла, которая со своим контентом справилась почти без ошибок — за исключением недокрута в четверть оборота на тройном риттбергере.

Гвоздём программы этапа в Уфе стали танцы на льду, где собрались сразу три пары, которые будут вести борьбу за тройку лидеров главных турниров сезона. Первыми из них на лёд вышли действующие чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Было заметно, что за время, прошедшее с открытых прокатов сборной, спортсмены успели гораздо лучше накатать программу — она стала смотреться органичнее и заиграла новыми красками, в том числе за счёт множества элементов-связок. Не случилось у ребят и досадных падений, которые так портили им жизнь в прошлом сезоне. Неудивительно, что судьи оценили дуэт Александра Жулина достаточно высоко — 83,70 балла.

«После прокатов провели большую работу в физическом плане, слушали ошибки все. Поменяли во многих местах ритмический танец. Во-первых, чтобы нам было удобнее, чтобы мы чувствовали этот танец. Уверенность сама пришла, настрой был другой», — отметил после проката Базин.

Второе место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступавшие, как и Петросян, под Майкла Джексона. По сравнению с сентябрьскими прокатами спортсмены сменили соревновательные костюмы. Партнёрша отказалась от белого пиджака, который многим показался излишне вызывающим, и вышла в брючном наряде с открытой спиной, выгодно подчеркивающем её шикарную фигуру. Не всё гладко прошло с технической точки зрения — во время одной из поддержек ребята замешкались, в результате чего потеряли надбавки за элемент. В итоге их результат — 78,37 балла. После выступления партнёрша не сдержала эмоций и расплакалась, видимо, досадуя на допущенную ошибку.

Замкнули промежуточную тройку лидеров дебютанты взрослого сезона Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с зажигательной программой под Сэм Браун. Чистого проката у бывших юниоров также не вышло: они едва не столкнулись во время исполнения твиззлов. Судьи оценили их прокат в 73,67 балла.