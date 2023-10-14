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Фигурист Савосин: не удивился первому месту, потому что знал, на что способен

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Российский фигурист Роман Савосин поделился эмоциями после первого места по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при России в Уфе.
Фигурист Савосин: не удивился первому месту, потому что знал, на что способен
  • РИА Новости

«После долгой паузы у меня изменился подход к тренировкам, понимаю, для чего я тренируюсь и выступаю. Честно, не удивился. Я знал, на что я способен. Не всегда получается это показать», — цитирует Савосина Sport24.

23-летний спортсмен набрал 100,89 балла и стал лидером турнира. На втором месте расположился Евгений Семененко (97,74), третье — у Андрея Мозалёва (97,14). 

Произвольные программы мужчины покажут 15 октября.

Савосин является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2019 года, а также чемпионом 2016 CS Tallinn Trophy и бронзовым призёром Мемориала Ондрея Непелы 2016 года.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал видео вождения автомобиля.

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