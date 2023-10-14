Мозалёв заявил, что сохраняет мотивацию, несмотря на недопуск к турнирам ISU

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о возможном допуске России к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надеюсь, что однажды нас всё же допустят. Пока нужно только стараться учить что-то новое — прыжки, каскады, вращения, дорожки. Чтобы, когда допустят, быть готовым на 200%. Мотивация всё равно остаётся», — цитирует Мозалёва РИА Новости.

Роман Савосин набрал 100,89 балла и стал лидером турнира.

На втором месте расположился Евгений Семененко (97,74), третье у Андрея Мозалёва (97,14).

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Ранее Николай Гуляев сообщил, когда совет ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам.