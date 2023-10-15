Худайбердиева: выходила с тишиной в голове, без мандража

Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, прокомментировала победу на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Непривычно катать вечером. Выходила с тишиной в голове, без мандража. Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый, хороший», — цитирует фигуристку Sport24.

Российский дуэт получил от судей 202,40 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный с результатом 196,68. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе.