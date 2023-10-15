Тарасова: Петросян имеет такое же будущее, как Загитова и Медведева
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«Петросян удивляет всех. Четверной флип не получился на выступлении, но на разминке у неё всё было. Нужно понимать, что такой прыжок никто в мире не делал! Она имеет такое же будущее, как и Загитова с Медведевой», — цитирует Тарасову Sport24.
По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 234,74 балла. Петросян является ученицей Этери Тутберидзе.
Второй стала Анна Фролова с результатом 210,88. Третья — Елизавета Куликова (199,21).
Ранее сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах.