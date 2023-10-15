Авербух похвалил Петросян за победу на этапе Гран-при России в Уфе

Продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на победу фигуристки Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Аделия была однозначным фаворитом. Молодец! У неё большой отрыв из-за сложностей прыжков. Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции», — цитирует Авербуха Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 234,74 балла. Петросян является ученицей Этери Тутберидзе.

Второй стала Анна Фролова с результатом 210,88. Третья — Елизавета Куликова (199,21).

Ранее сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах.