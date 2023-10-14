Тарасова назвала сюрпризом лидерство Савосина после короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление мужчин в короткой программе на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.

«Савосин сильно удивил, его не было два года. Он хорошо подготовился, и это стало сюрпризом. А так, ребята очень много ошибались. Всегда ждём от них большего», — цитирует Тарасову РИА Новости.

23-летний Роман Савосин набрал 100,89 балла и стал лидером по итогам первого дня соревнований. На втором месте расположился Евгений Семененко (97,74), третье — у Андрея Мозалёва (97,14).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян с отрывом выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.