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Тарасова назвала сюрпризом лидерство Савосина после короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление мужчин в короткой программе на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.
Тарасова назвала сюрпризом лидерство Савосина после короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе
  • Gettyimages.ru

«Савосин сильно удивил, его не было два года. Он хорошо подготовился, и это стало сюрпризом. А так, ребята очень много ошибались. Всегда ждём от них большего», — цитирует Тарасову РИА Новости.

23-летний Роман Савосин набрал 100,89 балла и стал лидером по итогам первого дня соревнований. На втором месте расположился Евгений Семененко (97,74), третье — у Андрея Мозалёва (97,14). 

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян с отрывом выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.

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