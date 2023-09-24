В полной готовности: Капризов и Ничушкин вернулись в строй перед новым сезоном НХЛ, Кузнецов остался в «Вашингтоне»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что верит в Валерия Ничушкина, несмотря на разгоревшийся в мае скандал. Кирилл Капризов признался, что полностью восстановился после травмы, а Андрей Свечников на первом занятии «Каролины» работал практически без ограничений. В «Нью-Йорк Рейнджерс» подшутили над причёской побрившегося налысо Артемия Панарина, а Евгений Кузнецов пообещал сделать всё, чтобы принести пользу «Вашингтону», и похвалил тренера Спенсера Карбери.

Мотивация Капризова и возрождение Кузнецова

Начало осени — непростое время для хоккеистов НХЛ. В этот период они активно работают на тренировочных сборах в преддверии нового сезона. В текущем году у игроков на подготовку есть менее трёх недель, поскольку уже 10 октября состоятся первые матчи регулярного чемпионата. Старт занятий получился насыщенным на события и для российских звёзд лиги, многие из которых в предыдущем розыгрыше испытывали проблемы со здоровьем и теперь горят желанием как можно быстрее начать приносить результат.

Например, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму ноги незадолго до начала борьбы за Кубок Стэнли и в плей-офф был лишь бледной тенью самого себя. Команда же вновь не сумела пройти дальше первого раунда. Однако теперь, восстановившись, он предельно мотивирован.

«Сохраняю спокойствие, но я точно очень мотивирован и голоден до побед... Не играл целый месяц. Такое со мной впервые, ведь, даже когда выступал в КХЛ, не помню, чтобы пропускал четыре-пять недель. Максимум один-два матча», — признался Капризов.

Он пообещал сделать всё от себя зависящее, чтобы «Уайлд» показывал лучший хоккей, на который способен.

«От команды жду того же: чтобы они сделали всё возможное. Разумеется, цель — пробиться в плей-офф и хорошо себя там проявить», — добавил спортсмен.

Настрой партнёра отметил и один из капитанов коллектива — Маркус Фолиньо. По его словам, отечественный форвард буквально взбешён неудачным выступлением в последнем розыгрыше плей-офф и собирается сражаться на льду в каждой встрече.

А вот другой нападающий из России, Евгений Кузнецов, оказался в крайне непростой ситуации. Летом ходили слухи о его возможном уходе из «Вашингтона». Но уроженец Челябинска начал подготовку с прежними одноклубниками и с большой долей вероятности останется.

После одного из занятий он высоко оценил нового наставника Спенсера Карбери, назвав его замечательным человеком. Что касается профессиональных качеств, форвард отметил желание специалиста контролировать шайбу и признался, что сам большой поклонник такого стиля игры.

«Вообще, я в хорошем состоянии в психологическом плане. Решаю проблемы по мере их поступления — и сегодня я здесь. Выложусь на полную и постараюсь помочь команде добиться успеха. Хочу всегда быть опорой для товарищей. Каждый матч буду им помогать и играть в атаке лучше, чем в прошлом сезоне», — заявил Кузнецов.

Поддержал друга и Овечкин, выразивший уверенность, что тот ещё способен принести пользу «Вашингтон Кэпиталз». Главной же причиной последних неудач соотечественника он счёл сложности со здоровьем.

«Когда тебе больно и когда ты не можешь играть на 100%, это тяжело», — объяснил Александр.

Восстановление Свечникова и возвращение Ничушкина

В свою очередь, Андрей Свечников пока продолжает восстанавливаться. В марте он получил разрыв крестообразной связки колена и перенёс операцию. Однако форвард предоставил болельщикам повод для оптимизма, в четверг отработав на первом занятии «Каролина Харрикейнз» практически наравне со всеми. Единственное, что выделяло его, — специальный жёлтый свитер для травмированных хоккеистов.

Также по теме Антироссийская повестка: в РФ не оставили без внимания очередное заявление Гашека Легендарный хоккейный голкипер Доминик Гашек вновь обратил на себя внимание резкими высказываниями в адрес российских спортсменов. По...

Более того, нападающий первым вышел на лёд и во время некоторых упражнений ни в чём не уступал здоровым товарищам по коллективу. Неудивительно, что он изъявил желание вернуться в общую группу к стартовому матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой». Свечников оценил шансы на это как хорошие, но не стал давать никаких обещаний, отметив, что всё будет зависеть от самочувствия.

Не собирается форсировать восстановление атлета, несмотря на положительную динамику, и главный тренер Род Бриндамор.

«Тут всё больше зависит от него, нашего медперсонала и наставников. Когда он будет чувствовать себя на все сто и они дадут ему зелёный свет, тогда и начнёт играть. Но пока этого не случилось, надо решать проблемы по мере их поступления. Андрей участвует в тренировках, а это хороший знак», — подчеркнул специалист.

Валерий Ничушкин пропустил пять встреч первого раунда плей-офф с «Сиэтлом» по неспортивной причине. Как сообщали СМИ, в мае в гостиничном номере атлета обнаружили нетрезвую женщину. Сам он тогда якобы покинул заведение в сопровождении сотрудников безопасности клуба. Так или иначе, в заявку «Колорадо» форвард больше не попадал.

А в преддверии нового сезона он отказался обсуждать этот вопрос.

«То были семейные обстоятельства. Знаю, вы хотите что-нибудь накопать, но тут нет ничего интересного. Мне кажется, нужно закрыть тему. Начинается новый сезон. Мы должны сосредоточиться на этом», — отрезал Ничушкин.

Партнёры и тренеры тоже не хотят ворошить прошлое. Так, нападающий Натан Маккиннон заявил, что россиянина все встретили с распростёртыми объятиями, и назвал его хорошим человеком. А наставник «Эвеланша» Джаред Беднар признался, что верит в подопечного.

«Как хоккеист он голоден до побед. Он хочет вернуться и влиять на игру так, как умеет. Мне кажется, Валерий хорошо провёл это межсезонье в плане тренировок. Он рад вернуться, а мы уж точно рады ему. В прошлом году он много пропустил из-за травм и различных трудностей, он важная составляющая нашей команды», — подытожил специалист.

Причёска Панарина и контракт Стэмкоса

Наконец, другой отечественный хоккеист, Артемий Панарин, обратил на себя внимание резкой сменой имиджа. Летом он неожиданно принял решение подстричься под ноль. Судя по социальным сетям «Нью-Йорк Рейнджерс», причёска спортсмена за пару месяцев сильно не изменилась.

Клуб опубликовал пост с фото игрока и подписью: «Новая эра». Некоторые товарищи по команде уже оценили стиль Хлебушка. По признанию вратаря Игоря Шестёркина, когда он впервые увидел соотечественника лысым, то заплакал.

А вот Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров в ближайшее время рискуют остаться без капитана. Не исключено, что Стивен Стэмкос покинет «Тампу» по истечении срока контракта, рассчитанного до конца сезона-2023/24.

Для «Тампа-Бэй Лайтнинг» это станет большой потерей, ведь канадец давно превратился в их символ. Он был выбран клубом на драфте НХЛ в 2008-м и с тех пор защищает его цвета. За 15 лет Стивен успел побить несколько рекордов коллектива, например стал лидером по голам в регулярке (515) и шайбам, заброшенным в большинстве (195). Также он занимает вторую позицию по количеству проведённых игр (1003).

Однако в преддверии 16-го сезона в составе дружины Стэмкос посетовал, что руководство не ведёт с ним переговоров о подписании нового соглашения, хотя он изъявлял желание начать их до старта тренировочного лагеря. Ветеран команды подчеркнул, что хотел бы завершить карьеру в «Тампе».

В ответ генеральный менеджер Жюльен Брисбуа сделал достаточно пространное заявление, в котором назвал нападающего важнейшим членом «Тампа-Бэй Лайтнинг», но призвал дождаться окончания сезона, чтобы сформировать как можно более мощный состав. А по информации известного инсайдера Элиотта Фридмана, в клубе не расстроятся, если возрастной форвард, получающий немалую зарплату, уйдёт.