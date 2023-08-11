Овечкин заявил, что не хочет ухода Кузнецова из «Вашингтона»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не хотел бы, чтобы его одноклубника Евгения Кузнецова обменяли в другую команду.

«Это бизнес хоккейный. Сегодня ты здесь, завтра там, послезавтра в другой команде. Надеюсь, что этого не произойдёт, потому что он мой близкий друг, прекрасный человек, отличный партнёр по команде», — цитирует Овечкина РИА Новости.

По информации журналиста The Washington Post Майка Фогеля, россиянин запросил обмен и может ускорить свой уход из команды в случае удачного начала нового сезона.

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее Кузнецов отреагировал на критику Уэйна Гретцки из-за его исполнения буллитов.