Кузнецов — о критике Гретцки из-за исполнения буллитов: хоть чем-то запомнюсь в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на критику Уэйна Гретцки из-за его исполнения буллитов.

«Ну, запретят — и запретят, что ж теперь. Пока правила есть. Запретят — что-нибудь новое придумаю. Ну, хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — приводит слова Кузнецова «Хоккей на Кинопоиске».

Гретцки предложил ограничить время на выполнение броска восемью секундами из-за того, что Кузнецов доезжает до ворот противника слишком медленно.

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ.