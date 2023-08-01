Кузнецов — о критике Гретцки из-за исполнения буллитов: хоть чем-то запомнюсь в НХЛ
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- © Nick Wass
«Ну, запретят — и запретят, что ж теперь. Пока правила есть. Запретят — что-нибудь новое придумаю. Ну, хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — приводит слова Кузнецова «Хоккей на Кинопоиске».
Гретцки предложил ограничить время на выполнение броска восемью секундами из-за того, что Кузнецов доезжает до ворот противника слишком медленно.
31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.
Ранее Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ.