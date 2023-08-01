Узнать больше

Кузнецов — о критике Гретцки из-за исполнения буллитов: хоть чем-то запомнюсь в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на критику Уэйна Гретцки из-за его исполнения буллитов.
Кузнецов — о критике Гретцки из-за исполнения буллитов: хоть чем-то запомнюсь в НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«Ну, запретят — и запретят, что ж теперь. Пока правила есть. Запретят — что-нибудь новое придумаю. Ну, хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — приводит слова Кузнецова «Хоккей на Кинопоиске».

Гретцки предложил ограничить время на выполнение броска восемью секундами из-за того, что Кузнецов доезжает до ворот противника слишком медленно.

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить