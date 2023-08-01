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Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о том, что запросил обмен в другой клуб.
Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ
  • AP
  • © Nick Wass

«Я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотографии, то в один клуб перехожу, то в другой. А я сам особо и не знаю. Увы, в хоккее так происходит, что ты зависим от них. Это бизнес, и то, что ты хочешь, никому не важно. Они делают так, как нужно. Но, надеюсь, всё будет хорошо, и получится в хоккей поиграть ещё немножко», — заявил Кузнецов в видео, опубликованном в Telegram‑канале челябинского «Трактора».

Нападающий отметил, что готов продолжить карьеру там, куда его отправят.

«В «Трактор» и «Металлург» зовут (смеётся). Это шутка была. Куда отправят, туда поеду», — сказал он.

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее The Athletic включил контракт Кузнецова в топ-3 худших в «Вашингтоне».

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