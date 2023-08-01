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The Athletic включил контракты Овечкина и Кузнецова в топ-3 худших в «Вашингтоне»

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Журналист издания The Athletic Дом Лущишин провёл подробный разбор контрактов игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
The Athletic включил контракты Овечкина и Кузнецова в топ-3 худших в «Вашингтоне»
  • AP

В тройку худших соглашений вошли трудовые договоры двух российских нападающих — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

Овечкин занял третье место. Контракт 37-летнего россиянина с кэпхитом в $9,5 млн будет действовать до окончания сезона-2025/26. Эффективность соглашения составляет 21%.

Кузнецов расположился на второй строчке. Договор 31-летнего россиянина с кэпхитом $7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/25. Эффективность контракта — 10%.

Худшим соглашением издание признало договор 35-летнего шведского форварда Ларса Бэкстрёма. Эффективность контракта Бэкстрёма — 4%. Лучшим — сделку 34-летнего американского нападающего Макса Пачиоретти. Эффективность — 81%.

Ранее российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил, как скажется на Овечкине возможный уход Кузнецова из «Вашингтона».

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