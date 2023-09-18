Панарин занял 32-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ
- AP
- © John Minchillo
Как сообщается на сайте организации, рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами. В данный момент опубликованы места от 31-го до 50-го.
Напомним, что Панарин с 2019 года выступает за «Рейнджерс». На счету россиянина 92 (29 + 63) очка в 82 матчах в сезоне-2022/23. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке прошлого сезона.
Ранее журналист The Hockey News заявил, что Панарину неоправданно много платят в НХЛ.