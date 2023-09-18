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Панарин занял 32-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на 32-м месте в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.
Панарин занял 32-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ
  • AP
  • © John Minchillo

Как сообщается на сайте организации, рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами. В данный момент опубликованы места от 31-го до 50-го.

Напомним, что Панарин с 2019 года выступает за «Рейнджерс». На счету россиянина 92 (29 + 63) очка в 82 матчах в сезоне-2022/23. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке прошлого сезона.

Ранее журналист The Hockey News заявил, что Панарину неоправданно много платят в НХЛ.

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