Журналист The Hockey News заявил, что Панарину неоправданно много платят в НХЛ

Журналист The Hockey News Джейсон Ньюленд высказал мнение касательно российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Кто является игроком, которому платят неоправданно много? Артемий Панарин. На его счету 341 очко в 268 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс», но они ещё не дошли до финала Кубка. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — написал Ньюленд в статье.

В сезоне-2022/23 на стадии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, что на счету россиянина 92 (29 + 63) очка в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что у Панарина конфисковали ружьё за стрельбу в неположенном месте.