Капризов заявил, что полностью готов к старту в чемпионате НХЛ нового сезона

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов дал понять, что плодотворно поработал в летнее межсезонье и готов к старту в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Каждый год я учусь на своих ошибках. Пытаюсь стать лучше. Я продолжил совершенствоваться этим летом. С нетерпением жду нового сезона», — цитирует Капризова The Athletic.

Хоккеист подчеркнул, что постарается в новом сезоне делать меньше ошибок.

«Хочу более стабильно играть. Ограничить количество плохих матчей. Увеличить количество хороших», — добавил Капризов.

Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2022/23 проиграла «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии. Капризов в шести матчах серии с «Далласом» отметился одной забитой шайбой.

26-летний воспитанник новокузнецкого хоккея был выбран «Уайлд» под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

Ранее сообщалось, что Капризов, Александр Овечкин, Артемий Панарин и Никита Кучеров вошли в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ.