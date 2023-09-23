Капризов заявил, что полностью готов к старту в чемпионате НХЛ нового сезона
«Каждый год я учусь на своих ошибках. Пытаюсь стать лучше. Я продолжил совершенствоваться этим летом. С нетерпением жду нового сезона», — цитирует Капризова The Athletic.
Хоккеист подчеркнул, что постарается в новом сезоне делать меньше ошибок.
«Хочу более стабильно играть. Ограничить количество плохих матчей. Увеличить количество хороших», — добавил Капризов.
Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2022/23 проиграла «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии. Капризов в шести матчах серии с «Далласом» отметился одной забитой шайбой.
26-летний воспитанник новокузнецкого хоккея был выбран «Уайлд» под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.
Ранее сообщалось, что Капризов, Александр Овечкин, Артемий Панарин и Никита Кучеров вошли в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ.