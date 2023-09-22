Овечкин поддержал Кузнецова перед стартом сезона НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказал поддержку партнёру по команде Евгению Кузнецову.

«Он большая часть команды. Я уверен, он ещё покажет себя по сравнению с прошлым сезоном, потому что он был травмирован. А когда ты чувствуешь себя плохо, когда ты не можешь показать себя на 100%, это сложно», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

31-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. На его счету 12 голов и 43 голевые передачи в 81 матче в прошедшем сезоне. В 2018 году в составе столичного клуба он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин заявил, что сменил систему тренировок перед новым сезоном НХЛ.