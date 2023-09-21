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Овечкин заявил, что сменил систему тренировок перед новым сезоном НХЛ

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что поменял систему подготовки к сезону.

«Что касается тренировок, я кое‑что делал по‑другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить своё тело.

В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, стоили нам плей‑офф», — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян от участия в ЛГБТ-акциях.

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