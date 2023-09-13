Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян от участия в ЛГБТ-акциях

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об отношении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к отказу российских игроков надевать свитера с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках.

«Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было. Не знаю, как долго они продержатся. Это вопрос не ко мне», — приводят слова Овечкина «Известия».

В прошедшем сезоне первым, кто отказался поддерживать акцию солидарности с ЛГБТ, был российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. После этого ряд клубов НХЛ, в которых есть российские хоккеисты, также отказались от проведения подобной акции.

В июне НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках.

Ранее Овечкин заявил, что его не интересуют политические заявления бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека.