На один год: Тарасенко решил продолжить карьеру в «Оттаве», Самсонов — остаться в «Торонто»

Владимир Тарасенко проведёт следующий сезон в «Оттаве». Российский нападающий не сумел договориться с «Каролиной» и подписал с канадским клубом однолетний контракт, по которому заработает $5 млн. В свою очередь, Илья Самсонов заключил новое соглашение с «Торонто», добившись прибавки к зарплате через арбитражный суд, а Павел Дорофеев и Николай Коваленко продолжат карьеру в «Вегасе» и «Колорадо» соответственно.

Выбор Тарасенко

До последнего момента российский нападающий оставался одним из самых лакомых кусков на рынке свободных агентов. Поспорить с ним могли разве что бывший партнёр по «Рейнджерс» Патрик Кейн и Томаш Татар с Мэттью Дамбой, пока также не определившиеся со своим будущим. При этом круг главных претендентов на Владимира Тарасенко был очерчен ещё месяц назад. В него входили продолжающая собирать сильнейший состав в лиге «Каролина» и мечтающая прервать неудачную серию из шести сезонов без плей-офф «Оттава».

Несомненно, с точки зрения потенциальной борьбы за трофей переезд в Роли выглядел куда более интересным вариантом. Но проблема состояла в полном отсутствии средств у «Харрикейнз». Нынешним летом они уже подписали сразу несколько дорогостоящих хоккеистов, в том числе Майкла Бантинга и Дмитрия Орлова, которые только за ближайший год в сумме заработают $12,25 млн. И хотя до открытия периода дозаявок финалисты Восточной конференции имели много места под потолком, уже к концу июля его практически не осталось. Таким образом, Тарасенко мог заключить с «Каролиной» соглашение лишь на крайне невыгодных условиях — менее чем на $1 млн. А это вряд ли соответствует статусу звёздного форварда.

Несмотря на это, «Каролина» продолжала вести переговоры с россиянином и до последнего надеялась достичь договорённости. Об этом ещё 20 июля заявлял генеральный менеджер Дон Уодделл, подчёркивая, что клуб действительно не способен предложить Тарасенко высокую зарплату. Поэтому совсем неудивительно, что тот отверг предложение и выбрал «Оттаву», заключив однолетний контракт на $5 млн.

Да, можно сказать, что даже в этом случае россиянин потерял в деньгах, ведь по предыдущему соглашению он получал на $2,5 млн больше. Но рассчитывать на такое в нынешней ситуации ему вряд ли приходилось. Травмы вкупе с не самой высокой результативностью сказались на статусе Тарасенко, выпавшего из пула сильнейших нападающих планеты. С 2018 года он лишь раз преодолевал планку в 70 очков за регулярку и столько же раз набирал более одного балла в среднем за игру. О его былом величии напомнил сезон-2021/22, когда они вместе с Павлом Бучневичем составили мощнейшую связку в «Сент-Луисе», а сам Владимир записал на свой счёт 34 гола и 48 результативных передач.

Однако долго этот период ренессанса не продлился. Уже в следующем соревновательном году он набрал лишь 50 (18 + 32) очков и завершил его с худшим показателем полезности в карьере («-14»). Да, частично это обусловлено проблемами «Блюз», провалившего чемпионат и уже по его ходу устроившего распродажу. В результате Тарасенко отправился в «Рейнджерс», где немного подправил статистику, но со своей главной задачей явно не справился. По задумке руководства ньюйоркцев, его огромный опыт должен был помочь коллективу в походе за Кубком Стэнли, но тот завершился уже в первом раунде. А сам Владимир довольствовался лишь тремя шайбами и одним голевым пасом в семи встречах.

Возможно, в «Оттаве» Тарасенко обретёт второе дыхание и не только поможет команде впервые с 2017 года пробиться в число восьми сильнейших на Востоке, но и сделает заявку на получение более выгодного контракта в 2024-м. «Сенаторз» не располагает звёздными исполнителями на правом краю атаки, поэтому россиянин вполне может стать неотъемлемой частью первого звена.

Например, такую роль ему отводит авторитетный портал CapFriendly. По мнению ряда экспертов, именно россиянин окажется в одной тройке с Тимом Штюцле и Брэди Ткачуком, а не Дрейк Батерсон. Притом что 25-летний канадец довольно неплохо смотрелся в прошлой регулярке и установил личный рекорд продуктивности, набрав 62 (22 + 40) очка.

По крайней мере, в «Оттаве» верят в Тарасенко, что подтверждает не только солидный оклад, но и слова генерального менеджера. Пьер Дорион назвал Владимира прирождённым снайпером, способным забрасывать из любой позиции, а также крайне недооценённым плеймейкером, готовым вести за собой партнёров.

Новый контракт Самсонова и подписание Коваленко

В последние дни со своим будущим определился и бывший голкипер «Вашингтона», в минувшем году защищавший цвета «Торонто». В Канаде Илья Самсонов с ходу стал основным, а по итогам сезона вошёл в десятку лучших голкиперов лиги как по проценту отражённых бросков (91,9%, восьмое место), так и по коэффициенту надёжности (2,33, седьмое). Тем самым он заслужил доверие боссов команды, желавших продолжить сотрудничество. Проблема заключалась в том же потолке зарплат, не позволявшем «Мейпл Лифс» сделать россиянину выгодное предложение.

Ограниченный в средствах «Торонто» был готов платить Самсонову $2,4 млн, но тот счёл эти условия неприемлемыми и обратился в арбитраж с требованием увеличить сумму более чем в два раза — до $4,9 млн. И хотя запросы вратаря не были удовлетворены в полной мере, определённую прибавку он всё же получил. За следующий год Илья заработает $3,55 млн, после чего вновь выйдет на рынок свободных агентов и сможет претендовать на совершенно иные деньги, ведь к этому моменту в НХЛ может заметно повыситься потолок.

В целом вердикт арбитража по Самсонову положительно оценили как в России, так и Северной Америке. Журналист The Athletic Джошуа Клок назвал его справедливым и подчеркнул, что на протяжении длительного периода минувшего первенства россиянин был самым ценным игроком «Мейпл Лифс» и наверняка сохранит за собой пост №1 и в следующем чемпионате. Такого же мнения придерживается известный российский агент и комментатор Сергей Федотов.

«Он провёл очень хороший сезон. Я не стану говорить, что он сыграл превосходно, но выступил очень сильно… И по большому счёту занял первое место в воротах, вытеснив оттуда вечно травмированного Мэтта Мюррея… В общем-то, Илья отработал на пятёрку. В следующем году он становится неограниченно свободным агентом, и, естественно, этот однолетний контракт — такой переходный мост. Возможностей и у «Торонто» в следующем году будет больше… Поэтому, на мой взгляд, это соглашение практически идеальное», — цитирует Федотова Metaratings.

В свою очередь, соглашения с клубами НХЛ подписали двое других россиян. Но если Павел Дорофеев останется в Северной Америке и будет пытаться пробиться в состав «Вегаса», то Николай Коваленко присоединится к «Колорадо» позже. Ближайший год сын известного нападающего Андрея Коваленко проведёт в нижегородском «Торпедо» на правах аренды.

«К Николаю был интерес из задрафтовавшего его «Колорадо» сразу после ярмарки талантов, когда не было полной ясности с его ситуацией в «Локомотиве». Но мы всегда говорили, что торопиться с Северной Америкой ни в коем случае нельзя. Сначала нужно состояться в российском хоккее, вырасти и только потом думать об НХЛ, где к твоему приезду уже будут готовы. С этой точки зрения карьера сына идёт шаг за шагом, по поступательной. Все его решения — ответственные. Меня как отца это радует, отсюда и одобрение», — сказал Коваленко-старший Russia-Hockey.