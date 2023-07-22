Самсонов и «Торонто» не договорились о новом контракте до арбитража

Российский голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов не смог договориться с хоккейным клубом о новом контракте.

«Слышал, что Илья Самсонов и «Мейпл Лифс» приступили к слушанию. Переговоров больше нет, арбитр примет решение о его зарплате», — написал журналист The Hockey News Дэвид Альтер в социальных сетях.

Как сообщает Sportsnet, канадский клуб готов предложить ему $2,4 млн в год. Хоккеист хочет получать около $5 млн.

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом в 2022 году. По условиям соглашения он получает $1,8 млн в год.

Ранее «Вегас Голден Найтс» объявил о продлении контракта с российским нападающим Павлом Дорофеевым.