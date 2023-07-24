Самсонов покинул должность тренера в «Каролине»

Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию нападающих Сергей Самсонов принял решение покинуть клуб.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься», — цитирует Самсонова ТАСС.

44-летний специалист работал в клубе с 2015 года сначала на должности скаута, затем занял должность развития игроков системы клуба. Соглашение Самсонова с клубом истекло 30 июня.

В качестве игрока Самсонов становился чемпионом России в составе московского «Динамо» сезона-2004/2005, обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе клуба «Бостон Брюинз» и бронзовым призёром Олимпиады в 2002 году.

Ранее вратарь Илья Самсонов получил в арбитраже НХЛ однолетний контракт с «Торонто».