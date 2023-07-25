IIHF может сделать заявление по контракту Федотова с ЦСКА до конца недели
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«Возможно, мы сделаем заявление до конца этой недели», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что соглашение с ним продлено на один год.
8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
Ранее в КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты с НХЛ, несмотря на отсутствие меморандума.