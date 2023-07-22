В WADA сообщили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
- AP
«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.
В 2019 году Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется WADA.
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» проявляет интерес к Кузнецову.