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В WADA сообщили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную

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В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может вернуться в расположение национальной команды после отбывания дисквалификации.
В WADA сообщили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
  • AP

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

В 2019 году Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется WADA.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» проявляет интерес к Кузнецову.

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