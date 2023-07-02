Sportsnet: «Нэшвилл» проявляет интерес к Кузнецову

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в «Нэшвилл Предаторз».

Команда из Теннесси проявляет интерес к 31-летнему российскому форварду, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Уточнятся, что Кузнецов может перейти в «Предаторз» в результате обмена.

Россиянин всю заокеанскую карьеру проводит в «Вашингтоне», в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В его активе 680 матчей и 551 (165 + 386) очко. Кузнецов стал лучшим ассистентом «Кэпиталз» в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кузнецов вошёл в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet.