Кузнецов вошёл в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet
- AP
- © Nick Wass
31-летний игрок всю заокеанскую карьеру проводит в «Вашингтоне», в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В его активе 680 матчей и 551 (165 + 386) очко. Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23.
Портал Sportsnet включил в рейтинг ещё 21 игрока, в том числе Егора Шангаровича из «Нью-Джерси».
Ранее сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи.