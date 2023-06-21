Кузнецов вошёл в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вошёл в список главных кандидатов на обмен в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

31-летний игрок всю заокеанскую карьеру проводит в «Вашингтоне», в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В его активе 680 матчей и 551 (165 + 386) очко. Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23.

Портал Sportsnet включил в рейтинг ещё 21 игрока, в том числе Егора Шангаровича из «Нью-Джерси».

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