Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи

Трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин награждён благодарностью президента РФ за добросовестную работу и трудовые успехи.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги. Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ.