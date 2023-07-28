Тарасенко подписал однолетний контракт с «Оттавой» на $5 млн

Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттава Сенаторз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на год.

В рамках договора нападающий заработает $5 млн.

В НХЛ Тарасенко также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 574 очка (270 голов и 304 передачи) в 675 матчах регулярных чемпионатов и 64 балла (44 + 20) в 97 играх в плей-офф. В 2019 году он в составе «Сент-Луиса» выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Тарасенко отверг несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента.