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Тарасенко подписал однолетний контракт с «Оттавой» на $5 млн

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Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттава Сенаторз».
Тарасенко подписал однолетний контракт с «Оттавой» на $5 млн
  • AP
  • © Jeff Roberson

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на год.

В рамках договора нападающий заработает $5 млн.

В НХЛ Тарасенко также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 574 очка (270 голов и 304 передачи) в 675 матчах регулярных чемпионатов и 64 балла (44 + 20) в 97 играх в плей-офф. В 2019 году он в составе «Сент-Луиса» выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Тарасенко отверг несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента.

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