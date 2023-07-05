Брукс: Тарасенко отверг несколько предложений от команд НХЛ и сменил агента

Российский нападающий Владимир Тарасенко продолжает изучать варианты продолжения карьеры.

Россиянину предлагали контракты потенциальные претенденты на борьбу за Кубок Стэнли и перестраивающиеся команды, а также зарплату в $5,5—6 млн за сезон, однако хоккеист от всего отказался, сообщает журналист Лэрри Брукс.

После увольнения агента российского хоккеиста делами Тарасенко занимаются Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон.

В сезоне-2022/23 Тарасенко выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Он принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.

Ранее сообщалось, что Тарасенко входит в сферу интересов двух клубов Национальной хоккейной лиги.