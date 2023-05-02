Капризов назвал нехватку времени фактором низкой результативности в плей-офф Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о низкой результативности в плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ).

«Я знаю, что выглядел не лучшим образом, не соответствовал тому, как я обычно играю. Но думаю, что это было скорее из-за недостаточного количества времени на льду. Я пропустил месяц прямо перед плей-офф», — цитирует Капризова The Athletic.

Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграла «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии.

Капризов в шести матчах серии с «Далласом» отметился одной забитой шайбой.

Ранее сообщалось, что Капризов не решил насчёт поездки в Россию в текущее межсезонье.