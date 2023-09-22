Занятие с Кузнецовым и Мирошниченко, похвала от Карбери, игра в мини-гольф: Овечкин начал подготовку к сезону НХЛ

Александр Овечкин начал подготовку к новому сезону НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». В занятии также приняли участие Евгений Кузнецов, которого клубу так и не удалось обменять, и Иван Мирошниченко, подписавший первый контракт за океаном. Главный тренер Спенсер Карбери не только остался доволен формой Овечкина, но и отметил его положительное влияние на коллектив. Оценивая собственное состояние, форвард признался, что попытался максимально восстановить свой организм.

Ещё совсем недавно Александр Овечкин беззаботно проводил отдых в России. Однако в начале сентября он вернулся в США, а 21-го числа стартовал предсезонный тренировочный лагерь «Вашингтона». Его важность как для россиянина, так и для всего клуба сложно переоценить, поскольку в предыдущем розыгрыше НХЛ «столичные» впервые за девять лет не попали в плей-офф.

Непростым он получился и для ветерана команды, хотя он стал лучшим бомбардиром «Кэпиталз» с 42 голами. Но хоккеист всё же пропустил немало матчей из-за травм. Не могла не сказаться на его игре и личная трагедия — смерть отца.

Плюс летом изменения произошли на тренерском мостике. Место Питера Лавиолетта занял Спенсер Карбери, ранее трудившийся ассистентом в «Торонто». А вот почти всех лидеров удалось сохранить. При этом состав пополнили в том числе нападающий Макс Пачиоретти и защитник Джоэл Эдмундсон.

«Для клуба это было насыщенное лето. Мы — игроки — просто пережидаем, смотрим, кто остаётся, кто нет, кого обменяют, кого нет. И сейчас, разумеется, стараемся подготовиться к тренировочному лагерю, прийти на сборы, быть в форме и делать всё, что от нас зависит», — признался Овечкин.

В стартовом занятии «столичных» приняли участие 63 хоккеиста, которых поделили на три группы. Началось оно с обычного тестирования коньков. Затем игроки принялись выполнять интенсивные физические упражнения, включающие отработку передач, входы в зону, игру на небольших площадках и так далее.

По отзывам местных журналистов, Александр Великий выглядел весьма неплохо и неоднократно демонстрировал свой фирменный щелчок. Любопытно, что его задействовали в группе А вместе с другим старожилом, Никласом Бекстрёмом. Шведа тоже замучили повреждения, и он даже подумывал о завершении карьеры, но всё же решил начать подготовку с партнёрами.

«Он в хорошей форме. Думаю, Никлас готов к сезону. Мы долгое время выступали вместе, и я знаю его сильные стороны, а он — мои. Поэтому нам просто нужно биться друг за друга и помогать друг другу», — оценил состояние коллеги Овечкин.

К слову, другой россиянин, Евгений Кузнецов, исполнял роль центра для Сонни Милано и Тома Уилсона в группе B. Занимался наряду со всеми и ещё один отечественный хоккеист — нападающий Иван Мирошниченко, в мае подписавший соглашение с коллективом из США.

Что касается состояния самого Овечкина, которому недавно исполнилось 38, он признался, что изменил подход к тренировкам после предыдущего сезона. По словам спортсмена, самым важным во время отпуска для него было восстановить организм.

«У нас было почти четыре месяца, чтобы подготовиться, чтобы подготовить организм к началу сезона и к тренировочному лагерю. Нужно быть эффективнее на старте, поскольку потерянные очки в предыдущем розыгрыше на этом отрезке дорого нам обошлись. Остаётся 20 игр, и потом ты пытаешься нагнать опережающие тебя команды», — объяснил хоккеист.

В свою очередь, Карбери не только остался доволен формой возрастного подопечного, но и отметил его положительное влияние на коллектив.

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провёл с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться... Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?» — заявил специалист.

Чтобы психологически разгрузить игроков после старта сборов, штаб устроил несколько забавных конкурсов. Разумеется, не мог в них не поучаствовать и восьмой номер, попытавшийся забросить шары в лунки для мини-гольфа обычной клюшкой. Форвард начал многообещающе, отправив первый же мяч по адресу, но два последующих до цели не дошли.

Однако, несмотря на то что нападающий немного позволил себе подурачиться, генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан счёл настрой лидера на грядущий сезон максимальным.

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«Не думаю, что ему по душе тот факт, что мы пропустили плей-офф. На заключительном этапе прошлого сезона ему было невесело. Александр хочет побеждать, соревноваться, быть на высочайшем уровне. И он сделает всё, что может, чтобы помочь нам добиться этого», — заверил функционер.

Отрадно, что вместе с Овечкиным, похоже, попытается исправить ситуацию Кузнецов. Летом ходило немало слухов о том, что уроженец Челябинска сменит команду, но пока он остался на месте и начал подготовку с «Вашингтоном», несмотря на небольшое повреждение. Маклеллан даже назвал россиянина нужным хоккеистом для «Кэпиталз» и исполнителем высочайшего класса.

«Думаю, он был немного раздосадован прошедшим сезоном и сложившейся ситуацией. С ним много непростых моментов, но он нам нужен. Евгений — хороший нападающий, и он нужен, чтобы команда была конкурентоспособной. Нам надо, чтобы он демонстрировал свою лучшую игру. Посмотрим, как он себя проявит», — отметил генеральный менеджер клуба.

Он также выразил надежду, что форвард вдохновится философией нового наставника и вернёт себе идеальную форму. Сам же хоккеист в одном из интервью признал, что далеко не всем доволен в коллективе.

«Нет такого, чтобы прямо пришёл и сказал: «Меняйте меня»... Это всё со временем идёт, как снежный ком, туда-сюда копится. Слухи же просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года всё идёт», — заявил Кузнецов.