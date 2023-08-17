Гала-матч с участием сына, строительство академии и запуск линии одежды: Овечкин активно проводит отпуск в России

Александр Овечкин во время отпуска участвует в различных мероприятиях на родине. После прощального матча Даниса Зарипова он успел побывать в Туле, а затем провести детский турнир Ovi Cup, в котором вышел на лёд вместе с сыном Сергеем. Также нападающий «Вашингтона» запустил линию одежды OVIGR8 и рассказал о строительстве собственной академии в Мнёвниках. При этом форвард не забывает о подготовке к новому сезону НХЛ. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы побить бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки.

«Восстановился после травм»

Александр Овечкин привлекает к себе внимание всегда. В том числе и когда приезжает в Россию, где традиционно проводит практически всё лето. Не стал исключением и нынешний год. Нападающий «Вашингтона» за последнее время успел побывать на большом количестве мероприятий. По его словам, в августе у него расписан почти каждый день.

Начало месяца один из лучших бомбардиров в истории НХЛ провёл в Казани. Он не только поучаствовал в прощальном матче Даниса Зарипова, но и стал крёстным отцом дочери главного тренера «Барса» Александра Степанова.

«Сашка пораньше прилетел — покрестили дочку. Почему именно он? С детства вместе играем за «Динамо», дружим семьями», — рассказал «БИЗНЕС Online» Степанов.

Даже в гостях Овечкин не забывал о тренировках. Занятия он проводил в компании чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина. Хоккеисты хорошо общаются, а несколько лет назад даже совместно проводили отпуск. Надо отметить, что отдых в этот раз у Александра длиннее, чем обычно, поскольку «Вашингтон» не смог отобраться в плей-офф НХЛ. Но, по словам капитана «Кэпиталз», большая пауза пошла ему только на пользу.

«Я восстановился после тех травм, которые получал в прошлом сезоне. Сейчас чувствую себя хорошо. Идёт подготовка полным ходом, всё шикарно. Когда вернусь в Америку? Пока неизвестно. Нужно ещё побыть здесь», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

В тренировки Овечкина обычно входит бег. В его программе 5 км по лесу. При этом за весом спортсмен не следит.

«Всё сжигается на льду и на тренировках. Есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следит, — но они тоже не толстеют. Я как раз отношусь ко вторым. Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Не мне судить. Но, как говорят в хоккее, счёт на табло», — отметил нападающий в интервью «Матч ТВ».

Отшутился он и в ответ на последнюю реплику форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, назвавшего хоккеиста «толстячком». «Какой же я толстячок? Я крупненький просто», — парировал Овечкин.

«В Мнёвниках строим академию»

После столицы Татарстана с её вкусным чак-чаком прославленный спортсмен отправился в Тулу, где вместе с олимпийскими чемпионами и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым принял участие, в частности, в высадке Аллеи легенд. А затем поехал в Красногорск: в Подмосковье уже пять лет подряд проходит детский турнир Ovi Cup.

В этот раз на лёд вышел даже старший сын капитана «Вашингтона» — Серёжа. Он вместе с отцом сыграл в гала-матче и забросил две шайбы. Тандем Овечкиных принимал участие в одной встрече впервые, в НХЛ в прошедшем сезоне мальчик помогал папе только во время конкурсов на Матче всех звёзд.

«Для меня это яркое событие. И сейчас есть технологии, которые позволяют сохранить этот миг на десятилетия вперёд. Серёже исполнится пять лет только 18 августа. Но он уже стоит на коньках, пытается забросить шайбу и просит передачу. Он любит хоккей, и для меня это очень важно. Кстати, выход сына на лёд получился спонтанным. До последнего момента мы не знали, возьмём ли вообще Сережу на турнир. Потом думали, что он с нами выйдет просто на гимн, чтобы на разминке покатался. Но тут Илюха Ковальчук говорит: «Пускай играет шестым с нами. Какая разница?» — признался Овечкин в интервью «Матч ТВ».

При этом на проведении в России своего турнира Александр останавливаться не собирается. В настоящее время в Мнёвниках ведётся строительство его спортивной школы. Открытие планируется через три года.

«По развитию, думаю, это будет одна из лучших хоккейных академий в России. Есть свои мысли и фишки, которые мы постараемся воплотить. Дай бог, чтобы получилось всё, как задумано», — подчеркнул форвард.

Параллельно капитан «Вашингтона» успел запустить в России совместно с букмекерами проект «Великая погоня» и пообщаться на закрытой встрече с болельщиками, а также презентовать собственную линию одежды OVIGR8. В названии использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая Восьмёрка). Производителем коллекции была выбрана компания Zasport, которая является официальным экипировщиком олимпийской команды России.

«Вообще, ко мне часто обращаются с бизнес-предложениями. Но если ты делаешь какие-то вещи, то они должны быть на высшем уровне. Я не собираюсь влипать в провальные проекты, когда мою фамилию будут полоскать. Отвечаю за это своим именем, не хотел бы видеть плохие отзывы», — отметил капитан «Вашингтона».

«Куда вы меня провожаете?»

Такая активность Овечкина заставила представителей хоккейного сообщества даже задуматься над тем, чем Александр будет заниматься по окончании карьеры игрока. Владимир Крикунов, например, увидел в нём хорошего министра. Но сам атлет завязывать со спортом не готов, и даже обиделся, когда у него спросили про прощальный матч.

«Мне ещё играть и играть! Куда вы меня провожаете? Я об этом даже не задумывался! — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

При этом форвард до сих пор не уверен, что сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. В прошлом сезоне Александр вышел на второе место по количеству заброшенных шайб в чемпионатах НХЛ — 822. На счету канадца — 894 гола.

«Опять же, кто‑то мог догнать Гретцки, но не сделал этого. Были причины у того же Яромира Ягра, того же Горди Хоу. Но до сих пор не верится, что его можно побить. Вроде кажется: 72 шайбы… Но здесь очень много факторов — травмы, стечение обстоятельств. Конечно, будем пытаться, будем делать всё возможное, но посмотрим. Поживём — увидим. 1000 шайб в НХЛ? Я думаю, это нереально», — заявил Овечкин.

Тем не менее форвард всё же готовится к рекорду. Так, Александр последние два года сохраняет заброшенные шайбы и счастливые клюшки.

«Если бы я знал, что у меня произойдёт такая ситуация, и я буду догонять Гретцки по голам, и вокруг будет происходить вся эта шумиха, — я бы сразу всё сохранил, с первой же шайбы. И держал у себя. Но с прошлого года мы начали их собирать. У меня 50 шайб с предыдущего сезона и 42 — с этого. У меня будет специальный стенд», — рассказал Александр.

Причём хранятся у капитана «Вашингтона» не только хоккейные трофеи. На аукционе Андрея Кириленко он купил стул Хабиба Нурмагомедова.

«Когда он совершил известный прыжок из клетки. Это была нашумевшая история. Этот стул хранится у нас дома. Такие вещи со временем растут в цене. Может, через пару лет его можно будет продать за два-три миллиона. Ещё у меня есть майка Майкла Джордана. Только я её не покупал — мне подарили. Не знаю, за какую сумму её купили», — признался спортсмен.

Помимо того, чтобы побить рекорд Гретцки, была у Овечкина и ещё одна мечта — провести матч «Вашингтона» в Москве.

«Кэпиталз» должен был играть в столице с «Сент-Луисом». Однако потом в мир пришёл всем известный вирус, началась пандемия, и тема ушла на паузу. Оставалось только поставить подписи в бумагах. Мы должны были проводить два матча против «Сент-Луиса» в России. Один в Москве, другой — в Питере», — добавил Овечкин.