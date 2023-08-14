Овечкин: будет интересно посмотреть бой Цукерберга и Маска

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поединок между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«Будет интересно посмотреть, но опять же это всё такая медийная ситуация, такой бум. Посмотрим, кто победит», — цитирует Овечкина ТАСС.

По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее сообщалось, что Маск обнародовал личную переписку с Цукербергом по поводу боя.