Овечкин: будет интересно посмотреть бой Цукерберга и Маска
- AP
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«Будет интересно посмотреть, но опять же это всё такая медийная ситуация, такой бум. Посмотрим, кто победит», — цитирует Овечкина ТАСС.
По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.
Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.
Ранее сообщалось, что Маск обнародовал личную переписку с Цукербергом по поводу боя.