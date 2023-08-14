Маск обнародовал личную переписку с Цукербергом по поводу боя

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал личную переписку с бизнесменом Марком Цукербергом по поводу их поединка.

Цукерберг спросил Маска, будет ли на самом деле бой между ними по правилам ММА.

«Я не хочу хайповать на чём-то, что никогда не произойдёт. Так что ты должен решить, проведём мы бой в ближайшее время или нам лучше двигаться дальше», — написал Цукерберг своему коллеге.

Маск ответил ему, что 14 августа приедет к нему домой и они сразятся в октагоне Цукерберга.

«Я не тренировался много. И тем не менее я думаю, учитывая нашу разницу в габаритах, что ты можешь выиграть, только если ты современный Брюс Ли», — иронично отметил основатель Tesla.

По информации СМИ, предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее Дана Уайт заявил, что считает бой Маска и Цукерберга крупнейшим в истории.